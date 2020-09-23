Раскрыты характеристики дешевого iPhone

Базовый смартфон Apple 2020 года выпуска получит упрощенный процессор. Об этом сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на сетевого инсайдера MauriQHD.

Источник утверждает, что самый дешевый аппарат серии iPhone 12 выйдет с чипом Apple B14, который окажется особой версией процессора A14 Bionic. Блогер описывает модель как чип среднего уровня, в котором упор будет сделан не на высочайшую производительность, а на энергоэффективность. Это позволит iPhone 12 (или iPhone 12 mini) работать продолжительное время на одном заряде аккумулятора.

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Сообщение о специальной версии процессора появилось в Twitter-аккаунте MauriQHD еще 15 сентября, однако журналисты обратили на него внимание только спустя неделю. В публикации инсайдер уточнял, что слышал о существовании чипа B14 несколько месяцев назад.

Обычно все iPhone одного поколения — вне зависимости от позиционирования — получали единый процессор. Журналисты заметили, что исключения были допущены лишь в отношении смартфонов iPhone SE, которые выходили не осенью, а весной. В частности, некоторые владельцы iPhone SE 2020 года выпуска обвинили Apple в том, что компания установила в бюджетные гаджеты упрощенный чип A13.

21 сентября другой сетевой инсайдер — L0vetodream — раскрыл названия смартфонов серии iPhone. По его словам, базовый аппарат линейки получит название iPhone 12 mini, остальные устройства назовут iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Презентация новых смартфонов Apple ожидается этой осенью.