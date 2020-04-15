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Apple представила дешевый iPhone SE

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Фото: Mark Lennihan / AP

Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Смартфон получил внешний вид, схожий с дизайном iPhone 8: 4,7-дюймовый Retina IPS-экран, кнопка Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, крупные горизонтальные рамки на передней панели. На задней панели девайса расположена одинарная камера разрешением 12 мегапикселей. SE имеет чип Apple A13, как у iPhone 11 и 64 гигабайт встроенной памяти в минимальной комплектации.

«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли. Доступны белый, черный и красный цвета корпуса. У белой версии смартфона фронтальная панель все равно черная. Устройство базируется на актуальной iOS 13, имеет NFC с поддержкой бесконтактной оплаты Apple Pay, несъемный аккумулятор, емкость которого не раскрывается.

Стоимость базовой версии iPhone SE составит 40 тысяч рублей — это самый дешевый актуальный смартфон компании. Продажи в России начнутся 24 апреля.

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