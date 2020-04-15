Apple «похоронила» iPhone 8

С сайта Apple исчезла страница iPhone 8. Девайс также сняли с продажи из онлайн-магазина компании.

Исчезновение страницы популярного смартфона связано с тем, что компания «похоронила» iPhone 8 после анонса iPhone SE. Представленный ранее аппарат имеет схожий с устаревшим гаджетом дизайн, включая размер диагонали дисплея, кнопку Home, стеклянный корпус и одинарную камеру.

iPhone 8 был представлен осенью 2017 года, вместе с ним Apple выпустила iPhone 8 Plus, который отличался от базовой модели увеличенной диагональю дисплея. При этом информация об iPhone 8 Plus также пропала с сайта Apple. Синхронно с линейкой iPhone 8 в 2017 году был выпущен флагманский аппарат iPhone X, который сняли с продажи в 2018 году. Девайсы серии также стали последними в линейке Apple, которые имели поддержку технологии распознавания силы нажатия на дисплей 3D Touch.

Apple представила iPhone SE 15 апреля. Смартфон получил 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, чип A13, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, NFC. Стоимость базовой версии аппарата с 64 гигабайт памяти составит 40 тысяч рублей, старшая модификация с 256 гигабайт памяти оценена в 54 тысячи рублей.

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