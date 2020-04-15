Apple рассекретила данные о передвижениях россиян

Apple создала сервис Mobility Trends Reports, демонстрирующий влияние карантина на передвижения жителей в крупных городах мира. Представленная в виде графиков информация доступна в соответствующем разделе на сайте компании.

Согласно описанию, сервис собирает обезличенные данные из приложения «Карты Apple», установленного на iPhone пользователей со всего мира. Графики демонстрируют, как снизилось передвижение людей после введения карантинных мер: актуальные данные можно сравнить с информацией, собираемой с января 2020 года. Данные делятся на три типа — перемещение пешком, на автомобиле и на общественном транспорте.

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Согласно данным, после принятия в России мер по предотвращению распространения коронавируса в конце марта показатель упал на 60 процентов. На момент написания заметки передвижение пешком снизилось на 50 процентов, на автомобиле — на 40 процентов. Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает.

Также в сервисе можно посмотреть данные о передвижении граждан в отдельных городах мира, для России представлены Москва и Санкт-Петербург. В столице индекс передвижения пешком и на транспорте оказался ниже, чем в целом по стране — данные ниже на 68 и 59 процентов соответственно, по сравнению с январем 2020 года. К примеру, в Испании люди стали ходить пешком и ездить меньше в среднем на 90 процентов, в Италии — на 85 процентов, в США — на 50 процентов, в Великобритании — на 70 процентов.

В конце марта российская компания «Яндекс» начала собирать информацию о передвижениях граждан в период карантинных мер. Индекс рассчитывается по пятибалльной шкале: чем ниже его значение, тем больше россиян находятся на улицах. Ранее компания запустила онлайн-карту, на которой отображала темпы распространения коронавируса в мире и России на основе данных Роспотребнадзора.

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