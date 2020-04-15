Определен уровень падения зарплат россиян из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса и вызванных режимом самоизоляции ограничений, уровень реальных зарплат в России может упасть на 12 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Газета указывает, что за две недели карантина экономическая активность упала на 11,4 процента, в трети компаний уже задумались о риске банкротства.

Кроме того, за последнюю неделю доля компаний, переводящих сотрудников на дистанционную работу с сокращением заработной платы, выросла с 26 до 38 процентов.

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее сделал прогноз о том, что в общем в стране число безработных может увеличиться до восьми миллионов человек. Он говорил, что в рамках социальной поддержки необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.

За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превышает 24 тысячи человек. Больше всего заболевших в Москве — почти 15 тысяч.

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