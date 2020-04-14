Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». Копия документа имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Согласно проведенному среди горожан опросу, серьезно потеряли в доходах 39 процентов респондентов. Еще 32 процента временно перестали работать, а 12 процентов заявили, что и вовсе остались без работы. При этом каждый третий (30 процентов) объявил, что в жизни пока ничего не поменялось. В исследовании приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в Москве.

По оценкам столичного отделения «Деловой России», безработными в городе могут стать порядка миллиона человек. Основной удар придется на сотрудников общепита, работников гостиничной и спортивной сфер.

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Те, кто потерял работу из-за пандемии, могут рассчитывать на компенсацию в 19,5 тысячи рублей. Это распространяется на граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в столице. Также безработным повысят пособие на ребенка.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее сделал прогноз о том, что в общем в стране число безработных может увеличиться до восьми миллионов человек. Он говорил, что в рамках социальной поддержки необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице.

За последние сутки в стране зафиксировали более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 21 тысячу человек. Большинство случаев заражения — в Москве. В столичном регионе до конца апреля действует режим самоизоляции. Горожанам рекомендовали без крайней необходимости не выходить из дома, с 15 апреля для передвижения по городу нужны будут специальные пропуска.

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