За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Новые зараженные выявлены в 51 регионе страны. За последние сутки скончались 22 человека с коронавирусом, выздоровели 224. Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1489), Московской области (460) и Санкт-Петербурге (121).

Общее число инфицированных в России достигло 21102 в 82 регионах, скончались 170 человек, еще 1694 выздоровели.

Накануне, 13 апреля, президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.

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