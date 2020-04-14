За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Новые зараженные выявлены в 51 регионе страны. За последние сутки скончались 22 человека с коронавирусом, выздоровели 224. Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1489), Московской области (460) и Санкт-Петербурге (121).
Общее число инфицированных в России достигло 21102 в 82 регионах, скончались 170 человек, еще 1694 выздоровели.
Накануне, 13 апреля, президент России Владимир Путин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Он уточнил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, а к территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники. По словам главы государства, при необходимости для борьбы с инфекцией нужно задействовать средства Министерства обороны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения