Путин поручил обеспечить врачей всеми средствами индивидуальной защиты

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с коронавирусной инфекцией поручил обеспечить врачей всеми средствами индивидуальной защиты. Трансляцию совещания ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Материалы по теме «Я стала носить с собой канцелярский нож» Продавцы российских аптек об агрессии покупателей, спасении от коронавируса и истерии

«Я знаю, что не всегда этого достаточно, и здесь, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы все эти дефициты устранить», — отметил глава государства. В этой связи Путин предложил создать единый федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников.

Президент также отметил, что медики должны получать все установленные доплаты за особые условия работы.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!