Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом. Трансляция мероприятия доступна на видеохостинге Youtube.

«К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города-миллионники», — сказал глава государства.

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По его словам, при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать средства Минобороны.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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