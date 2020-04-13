Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч

Общее число людей с коронавирусом в России превысило 18 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За последние сутки зараженных стало больше на 2558 — до 18328. Больше всего новых пациентов с вирусом оказалось в Москве (1355) и Московской области (495). В Петербурге 121 факт инфицирования.

Инфекция распространилась по 82 регионам. Пока ее нет только в трех субъектах: на Чукотке, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе.

Ранее биолог Михаил Кирпичников предсказал, что пик эпидемии в России наступит ближе к началу мая и затем выйдет на плато. Сколько оно продлится, зависит в том числе от поведения граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!