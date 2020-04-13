Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1355) и Московской области (495). На третьем месте Петербург (121).

Новые случаи также выявили в Тверской области (44), Краснодарском крае (41), Нижегородской области (30), Ростовской области (26), Красноярском крае (25), в Республике Башкортостан (23), Оренбургской области (20), Рязанской области (18), Пензенской области (17).

В Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Мордовии выявили по 16 новых случаев, в Курской и Кировской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Чувашии — по 15, в Тюменской области и Хабаровском крае — по 14. Во Владимирской области обнаружили 13 случаев, в Ставропольском крае — 12. В Воронежской и Тульской областях, а также в Татарстане — по 11 случаев, в Калужской области и Марий Эл — по 10. В Новгородской и Новосибирской областях — по 8, в Архангельской, Свердловской и Иркутской областях — по 7.

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