Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1355) и Московской области (495). На третьем месте Петербург (121).
Новые случаи также выявили в Тверской области (44), Краснодарском крае (41), Нижегородской области (30), Ростовской области (26), Красноярском крае (25), в Республике Башкортостан (23), Оренбургской области (20), Рязанской области (18), Пензенской области (17).
В Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Мордовии выявили по 16 новых случаев, в Курской и Кировской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Чувашии — по 15, в Тюменской области и Хабаровском крае — по 14. Во Владимирской области обнаружили 13 случаев, в Ставропольском крае — 12. В Воронежской и Тульской областях, а также в Татарстане — по 11 случаев, в Калужской области и Марий Эл — по 10. В Новгородской и Новосибирской областях — по 8, в Архангельской, Свердловской и Иркутской областях — по 7.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения