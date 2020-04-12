Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 52 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
За сутки в стране выявили 2186 случаев заражения, таким образом число пациентов с коронавирусом увеличилось до 15 770.
Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве и Московской области — 1306 и 278 соответственно. Кроме того, в число 10 регионов с самым большим числом зараженных вошли Санкт-Петербург (69), Мурманская область (61), Нижегородская область (42), Краснодарский край (25), Владимирская область (23), Мордовия (23) и Башкортостан (19).
Из-за усугубления ситуации в столице были введены специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок по Москве и Московской области. Для передвижения пешком пропуска пока не требуются.
Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения