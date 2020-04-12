Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 52 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

За сутки в стране выявили 2186 случаев заражения, таким образом число пациентов с коронавирусом увеличилось до 15 770.

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Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве и Московской области — 1306 и 278 соответственно. Кроме того, в число 10 регионов с самым большим числом зараженных вошли Санкт-Петербург (69), Мурманская область (61), Нижегородская область (42), Краснодарский край (25), Владимирская область (23), Мордовия (23) и Башкортостан (19).

Из-за усугубления ситуации в столице были введены специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок по Москве и Московской области. Для передвижения пешком пропуска пока не требуются.

Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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