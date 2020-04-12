Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 апреля.

1306 человек заразились коронавирусом в Москве за сутки

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели 687 человек.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, в медучреждения поступает много пациентов. Также усугубление ситуации наблюдается в Санкт-Петербурге, добавил он.

В Москве и Подмосковье в рамках борьбы с распространением нового вируса введены специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок на всех видах транспорта, включая общественный.

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