Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 апреля.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели 687 человек.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, в медучреждения поступает много пациентов. Также усугубление ситуации наблюдается в Санкт-Петербурге, добавил он.
В Москве и Подмосковье в рамках борьбы с распространением нового вируса введены специальные цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для поездок на всех видах транспорта, включая общественный.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения