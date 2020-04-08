Мишустин разрешил полиции штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы, которое позволит столичным полицейским штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за несоблюдение режима самоизоляции. Жителей столицы, которые нарушат его впервые, будут обяжут заплатить четыре тысячи рублей. За повторное нарушение придется заплатить пять тысяч рублей. В такую же сумму обойдется несоблюдение режима самоизоляции с использованием транспортного средства.