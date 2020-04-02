В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Наказание штрафом предусмотрено для всех жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, взыскания начнут действовать, когда будет опубликован соответствующий подзаконный акт правительства Москвы. «В документе будут прописаны правила, как получить разрешение, а также штрафы за нарушение режима», — сказал политик.

За однократное нарушение человеку придется заплатить четыре тысячи рублей. За повторное игнорирование правил самоизоляции или езду на автомобиле предусмотрен штраф в пять тысяч. Нарушителей будут вычислять с помощью видеокамер и полицейских патрулей.

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции. Днем ранее президент Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение карантина.

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