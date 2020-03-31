Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве

Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное. Соответствующий законопроект о поправках в городские нормативные акты внесен в Мосгордуму и опубликован в электронной базе органа во вторник, 31 марта.

«Законопроектом предлагается применение камер видеонаблюдения для выявления массового скопления людей, а также выявления нарушителей обязательного карантина. Штрафы через камеры будут получать только те, кто представляет повышенную общественную опасность», — пояснил в разговоре с ТАСС редактор законопроекта, председатель комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Вместе с тем, согласно тексту документа, вынесение штрафов по статье «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях» об ответственности за нарушение режима повышенной готовности будет возможно только в случае, если за совершенные действия не предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП.

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«Законопроектом предлагается закрепить полномочие по рассмотрению указанных административных правонарушений за уполномоченными органами и учреждениями города Москвы. Кроме того, полномочие по составлению протоколов об административных правонарушениях <...> будут иметь сотрудники полиции, в том числе полиции на транспорте, в случае заключения соглашения, предусмотренного частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в тексте документа.

Ранее член Совета Федерации Инна Святенко заявила, что Москва располагает необходимыми возможностями для контроля и отслеживания перемещений граждан, которые были переведены на режим самоизоляции. «Действительно, системы слежения, распознавания лиц — технические средства, которыми владеет Москва и Московская область — помогут пресечь променады», — сказала она.

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