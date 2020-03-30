Кадыров прокомментировал сообщения о применении силы к нарушителям карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о применении силы к нарушителям карантина в республике. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Грозный».

Он назвал эти сообщения слухами и заявил, что в республике не было ни одного случая применения силы или грубого обращения с населением с начала карантина. «Наш народ все понимает и соблюдает карантин, даже если попадаются нарушители, им объясняют ситуацию, полицейские даже голос не повышают, люди все понимают», — заявил лидер республики. Он добавил, что не применялись даже административные меры.

По словам Кадырова, власти делают жесткие заявления с целью довести до людей всю серьезность ситуации, которая связана с последствиями распространения коронавируса и нарушением режима изоляции.

Кадыров отметил, что люди, которые распространяют ложную информацию, пытаются преподнести в негативном свете меры, принятые властями против коронавируса. Он призвал не поддаваться на подобные провокации, поскольку в ближайшее время статистика покажет, что меры были приняты вовремя.

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Власти Чечни ввели 29 марта жесткий карантин в регионе и запретили жителям покидать дома из-за коронавируса. Гражданам разрешается выходить из дома только за продуктами и лекарствами, а также при наличии медицинских показаний. По словам председателя парламента региона, руководителя оперативного штаба Магомеда Даудова, до этого патруль призывал жителей к самоизоляции, однако теперь их будут отводить домой и штрафовать по закону.

Ранее в марте глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус на окружающих. Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не передвигаться «туда-сюда». Также он отметил, что в случае быстрого массового инфицирования власти не смогут помочь больным.

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