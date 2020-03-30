В Чечне объяснили появление «джедаев» с палками для нарушителей карантина

Руководство Чечни не давало распоряжений разгонять нарушителей карантина в республике палками. По словам министра по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, люди «прикалываются», чтобы поднять настроение дисциплинированным жителям республики, которые находятся в своих домах. Его комментарий приводит издание «Подъем».

Министр отметил, что это пародия, и таким образом в Чечне посмеялись на тему индийских мер в отношении нарушителей карантина. «На этом видео нет никаких блях, никаких номеров машин. Сейчас это видео гуляет с названием "Джедаи появились в Грозном"», — прокомментировал Умаров кадры, на которых запечатлены люди с палками. Он также подчеркнул, что в республике вводятся меры согласно федеральным и региональным законам, в «рамках нормальных человеческих норм».

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Власти Чечни ввели 29 марта жесткий карантин в регионе и запретили жителям покидать дома из-за коронавируса. Гражданам разрешается выходить из дома только за продуктами и лекарствами, а также при наличии медицинских показаний. По словам председателя парламента региона, руководителя оперативного штаба Магомеда Даудова, до этого патруль призывал жителей к самоизоляции, однако теперь их будут отводить домой и штрафовать по закону.

Ранее в марте глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус на окружающих. Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не передвигаться «туда-сюда». Также он отметил, что в случае быстрого массового инфицирования власти не смогут помочь больным.

За сутки в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев зафиксировано в столице (212) и в Республике Коми (15). Выздоровели 66 человек, из них двое — за прошедший день.

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