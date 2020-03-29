Бойцы полка имени Кадырова на черных Mercedes встали на защиту Грозного

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На въезде в Грозный вооруженные сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова на автомобилях Mercedes останавливают машины с номерами других регионов. Соответствующее видео в воскресенье, 29 марта, публикует Telegram-канал «Quik News | Быстрые Новости».

На кадрах видно несколько патрульных автомобилей, рядом с ними бойцы в черных масках и с оружием в руках.

Ранее 29 марта власти Чечни ввели жесткий карантин в регионе и запретили жителям покидать дома из-за коронавируса. Гражданам разрешается выходить из дома только за продуктами и лекарствами, а также при наличии медицинских показаний.

По последним данным, в Чечне выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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