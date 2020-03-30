У троих россиян нашли коронавирус после встречи с нарушившим карантин туристом

В Мурманской области трое россиян, по предварительным данным, заразились коронавирусом после встречи с грубо нарушившим карантин мужчиной. Вместо того чтобы находиться в самоизоляции, турист продолжил контактировать с людьми и мог заразить студентку из Карелии и еще двух человек, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
«У нескольких контактировавших с ним человек, в том числе у нашей студентки ПетрГУ [Петрозаводский госуниверситет], выявлены положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию», — написала Кабатюк. По ее словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным мурманского оперштаба, другой контактировавший с туристом и заразившийся коронавирусом человек — житель Апатитов, который ехал с ним в поезде. Кто третий заразившийся — неизвестно. В оперштабе сообщили, что турист прибыл в Апатиты с Кубы.
Ранее стало известно, что Мурманская область вслед за Москвой вводит режим всеобщей изоляции. Официально там зафиксированы два случая заражения коронавирусом, у троих человек — предварительный положительный анализ на инфекцию. Такие же меры принимает Калининградская область.
За сутки в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев зафиксировано в столице (212) и в Республике Коми (15). Выздоровели 66 человек, из них двое — за прошедший день.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения