У троих россиян нашли коронавирус после встречи с нарушившим карантин туристом

В Мурманской области трое россиян, по предварительным данным, заразились коронавирусом после встречи с грубо нарушившим карантин мужчиной. Вместо того чтобы находиться в самоизоляции, турист продолжил контактировать с людьми и мог заразить студентку из Карелии и еще двух человек, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

«У нескольких контактировавших с ним человек, в том числе у нашей студентки ПетрГУ [Петрозаводский госуниверситет], выявлены положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию», — написала Кабатюк. По ее словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным мурманского оперштаба, другой контактировавший с туристом и заразившийся коронавирусом человек — житель Апатитов, который ехал с ним в поезде. Кто третий заразившийся — неизвестно. В оперштабе сообщили, что турист прибыл в Апатиты с Кубы.

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Ранее стало известно, что Мурманская область вслед за Москвой вводит режим всеобщей изоляции. Официально там зафиксированы два случая заражения коронавирусом, у троих человек — предварительный положительный анализ на инфекцию. Такие же меры принимает Калининградская область.

За сутки в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев зафиксировано в столице (212) и в Республике Коми (15). Выздоровели 66 человек, из них двое — за прошедший день.

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