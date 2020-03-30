В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

Таким образом, общее число зараженных в стране составило 1836 случаев в 71 субъекте Российской Федерации. Большинство новых случаев зафиксировано в столице (212) и в Республике Коми (15). Впервые диагнозы поставлены во Владимирской и Вологодской областях, Марий Эл, Калмыкии и Алтайском крае.

За все время пандемии скончались 9 россиян, за минувшие сутки зафиксирован еще один летальный случай в Псковской области. Всего выздоровели 66 человек, из них двое — за прошедший день.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 25 процентов россиян заразились внутри страны. Больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте или на работе.

В связи с тем, что большинство заразившихся граждан находятся в столице, мэр Москвы Сергей Собянин накануне ввел режим всеобщей изоляции. Жителям столицы разрешено выходить из дома только за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять собаку, а также для получения экстренной медицинской помощи и поездки на работу в крайних случаях. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил распространить эти меры на все регионы.

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