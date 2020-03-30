Названа доля заразившихся коронавирусом внутри страны россиян

Доля россиян, заразившихся коронавирусом на территории России, превышает 25 процентов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. В остальных случаях пациенты заразились на территории других стран.
Попова отметила, что больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте или на работе. Всего, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 30 марта зарегистрировано 1534 случаев инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах. «География расширяется», — добавила Попова.
Остальные 1100 зараженных, по словам чиновницы, это те люди, которые «привезли в Россию инфекционное начало».
Роспотребнадзор контролирует около 737 тысяч россиян, которые находятся в самоизоляции на фоне распространения коронавируса.
Ранее стало известно, что Минздрав России привлечет студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом. Кроме того, для снижения нагрузки на систему здравоохранения все несрочные плановые операции в России отложат. В частности, речь идет о пластической хирургии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения