Названа доля заразившихся коронавирусом внутри страны россиян

Доля россиян, заразившихся коронавирусом на территории России, превышает 25 процентов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. В остальных случаях пациенты заразились на территории других стран.

Попова отметила, что больше четверти пациентов заразились от членов своей семьи, в пассажирском транспорте или на работе. Всего, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 30 марта зарегистрировано 1534 случаев инфицирования новым коронавирусом в 65 регионах. «География расширяется», — добавила Попова.

Остальные 1100 зараженных, по словам чиновницы, это те люди, которые «привезли в Россию инфекционное начало».

Роспотребнадзор контролирует около 737 тысяч россиян, которые находятся в самоизоляции на фоне распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что Минздрав России привлечет студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом. Кроме того, для снижения нагрузки на систему здравоохранения все несрочные плановые операции в России отложат. В частности, речь идет о пластической хирургии.

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