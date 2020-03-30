Студентов российских медвузов привлекут для борьбы с коронавирусом

Минздрав России привлечет студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 30 марта.

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Ранее в понедельник Мурашко объявил, что для снижения нагрузки на систему здравоохранения в связи коронавирусом все несрочные плановые операции в России отложат. В частности, речь идет о пластической хирургии.

В качестве профилактических мер глава Минздрава посоветовал россиянам укреплять иммунитет, заниматься спортом в хорошо проветриваемых помещениях и не переедать. Он также назвал слухами данные о том, что алкоголь якобы убивает новый вирус.

По последним данным, в России количество зараженных превысило 1,5 тысячи человек, умерли девять человек.

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