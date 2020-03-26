Тест на коронавирус станет доступен всем желающим

Тест на наличие коронавирусной инфекции станет доступен в России всем желающим. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы «Время» на Первом канале, опубликованный на сайте телеканала.
Как рассказал министр, пройти тестирование можно будет и в коммерческих лабораториях, и в медицинских учреждениях. При этом он предупредил, что делать тест всем подряд не стоит. В первую очередь это следует сделать тем, кто попадает в группу риска: выезжавшим за границу, имевшим контакты с заболевшими, а также имеющим клинические симптомы.
Мурашко добавил, что на данный момент государство делает тест бесплатно. Желающие пройти его по собственному желанию смогут сделать это в сетевых медицинских организациях. «Хочу обратить внимание на то, что самое главное — это не тестирование, а именно комплекс мер, которые позволяют предотвратить распространение инфекции» — напомнил он.
По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Два человека скончались в результате пневмонии в московской больнице в Коммунарке, еще 38 человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения