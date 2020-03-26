Москвичи выстроились в очередь за тестом на коронавирус и попали на видео

Жители Москвы выстроились в очередь за тестом на коронавирус в частную лабораторию «Гемотест» на Рождественском бульваре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

На кадрах видно, что очередь выходит за пределы двора клиники. По оценкам корреспондента «Ленты.ру», в очереди около 70 человек, большинство из них в масках разной степени защиты. Некоторые пришли проверяться на коронавирус в респираторах.

По информации на сайте лаборатории, тест на коронавирус стоит 1490 рублей, плюс взятие биоматериала — 410 рублей. Для исследований используют ПЦР-системы научного центра «Вектор». При сдаче теста нужно предъявить паспорт, поскольку анонимная сдача не допускается. Результаты готовятся в течение двух дней.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что две крупные частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге начнут делать тесты на коронавирус. Она уточнила, что при проведении исследований на коронавирус лаборатории будут взаимодействовать с Роспотребнадзором. Ведомство, в свою очередь, обязано обеспечить безопасность тех сотрудников лаборатории, которые будут работать с материалом.

По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии в московской больнице в Коммунарке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!