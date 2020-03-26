Москвичи выстроились в очередь за тестом на коронавирус и попали на видео

Жители Москвы выстроились в очередь за тестом на коронавирус в частную лабораторию «Гемотест» на Рождественском бульваре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.
На кадрах видно, что очередь выходит за пределы двора клиники. По оценкам корреспондента «Ленты.ру», в очереди около 70 человек, большинство из них в масках разной степени защиты. Некоторые пришли проверяться на коронавирус в респираторах.
По информации на сайте лаборатории, тест на коронавирус стоит 1490 рублей, плюс взятие биоматериала — 410 рублей. Для исследований используют ПЦР-системы научного центра «Вектор». При сдаче теста нужно предъявить паспорт, поскольку анонимная сдача не допускается. Результаты готовятся в течение двух дней.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что две крупные частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге начнут делать тесты на коронавирус. Она уточнила, что при проведении исследований на коронавирус лаборатории будут взаимодействовать с Роспотребнадзором. Ведомство, в свою очередь, обязано обеспечить безопасность тех сотрудников лаборатории, которые будут работать с материалом.
По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии в московской больнице в Коммунарке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения