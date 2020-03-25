Анализы Лещенко на коронавирус отправили в Новосибирск

Результаты теста на коронавирус народного артиста РСФСР Льва Лещенко пока не известны, его анализы были отправлены в новосибирскую лабораторию. Об этом сообщил РИА Новости концертный директор артиста Олег Дмитриев.

Он также рассказал, что изначально Лещенко вместе с супругой Ириной приехал в больницу и лег на обследование по совету своих друзей-врачей, поскольку почувствовал недомогание. Сейчас артист находится в реанимации, но не из-за коронавируса. «Его подпитывают там кислородом, и он будет там еще два дня», — пояснил Дмитриев.

Вечером 25 марта стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Как рассказал «Ленте.ру» знакомый с ситуацией источник, вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился процент кислорода в крови.

24 марта сообщалось о госпитализации Лещенко и его жены Ирины с подозрением на коронавирус. Супруги попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких.

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