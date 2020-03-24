Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Московский комсомолец» во вторник, 24 марта.

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Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, однако в целях профилактики их решили госпитализировать. Диагноз «коронавирус» ни у певца, ни у его супруги пока не подтвержден.

Лещенко в больнице навестил Владимир Винокур. Он отметил, что артист с женой не выезжали из России в последнее время.

Ранее во вторник стало известно, что голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно попала в больницу из-за коронавируса.

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