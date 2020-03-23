Заразившаяся коронавирусом актриса из «Друзей» описала свои симптомы

Американская актриса Деби Мейзар, заразившаяся коронавирусом, описала свои симптомы. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Артистка из «Друзей» пояснила, что о положительном тесте на COVID-19 узнала 22 марта. «Где-то месяц назад весь мой дом (муж и две дочери) начали чувствовать себя странно: низкая температура, головная боль, боль в горле, звон в ушах и сухой кашель. Это быстро прошло, и я списала все на сезонную болезнь», — поделилась знаменитость.
По ее словам, 15 марта она проснулась с похожими симптомами, к которым добавились высокая температура и сильные боли в теле. Мейзар связалась со своим лечащим врачом, который заявил, что она не может провериться на вирус, так как она не контактировала с зараженными людьми и не посещала другие страны. Позднее актрисе удалось найти тест, который показал положительный результат.
«Я могу дышать и я планирую вылечиться здесь, в собственном доме. Моя семья на карантине уже 14 дней, но никаких симптомов у них нет. Думаю, что у нас уже у всех есть коронавирус? Кто знает. В любом случае оставайтесь дома! Защитите себя и своих близких», — отметила артистка.
55-летняя Деби Мейзар появлялась также в таких фильмах и сериалах, как «Соучастник», «Славные парни», «Бэтмен навсегда», «Касл» и «Элементарно».
Ранее стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн тоже заразился коронавирусом. Осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу бывший магнат находится на карантине.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения