У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус. Об этом он объявил в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом сказать вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19, коронавирус. Я вместе с семьей нахожусь в самоизоляции до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — написал он.

Оперный певец написал, что в настоящее время все члены его семьи чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.

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Артист призвал поклонников следовать всем рекомендациям по профилактике коронавируса: часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.

В 2019 году около 20 женщин обвинили оперного певца в домогательствах. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам и многое другое. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру. Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

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