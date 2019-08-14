В США начали отменять концерты Пласидо Доминго после обвинений в домогательствах

Оперный театр Сан-Франциско и Филадельфийский оркестр отменили выступления испанского оперного певца Пласидо Доминго. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что подобное решение было принято после того, как музыканта обвинили в домогательствах. В Лос-Анджелесской опере где Доминго был генеральным директором и художественным руководителем, заявили, что проведут проверку по факту случившегося. Некоторые обвинители утверждают, что артист злоупотреблял своим служебным положением.

13 августа девять женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Пласидо Доминго. Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта начиная с 1980-х годов. Одна из них призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку, а другие вспомнили, что он насильно целовал их в губы. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

78-летний певец сказал журналистам, что ему жаль, если он заставил кого-то испытывать дискомфорт, и добавил: «Я признаю, что правила и стандарты, по которым мы живем сегодня, сильно отличаются от тех, что были в прошлом».

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