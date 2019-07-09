Из дела Кевина Спейси о домогательствах к 18-летнему юноше исчезла главная улика

Уголовное дело против Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах 18-летнего, может быть закрыто из-за исчезновения главной улики. Об этом передает CNN во вторник, 9 июля.
Предполагаемая жертва звезды отказалась предоставлять свой телефон, в котором якобы содержалась переписка с его девушкой, где он рассказывал о неподобающем поведении Спейси, а также пересылал видео с его приставаниями. Молодой человек внезапно решил воспользоваться правом не свидетельствовать против себя.
Отмечается, что ранее сторона обвинения показывала адвокатам артиста содержащиеся в телефоне данные, после чего вернула девайс владельцу. В настоящее время телефон исчез. Команда Спейси полагает, что из него были удалены доказательства невиновности их клиента. В связи с произошедшим судья заявил, что уголовное дело, по которому артисту грозило до пяти лет лишения свободы, может быть закрыто.
Инцидент произошел летом 2016 года в городе Нантакет. По словам жертвы, артист угостил его выпивкой в ресторане Club Car, а затем начал прикасаться к нему в районе паха и расстегивать молнию брюк. Спейси также приглашал его к себе домой. Молодой человек утверждает, что написал своей девушке сообщение, в котором рассказал о поведении звезды, однако она ему не поверила. После этого он решил снять видео происходящего и отправить ей.
7 января Спейси предстал перед судом в Нантакете. Он не произнес ни слова, но адвокаты от его имени заявили, что он не признает вину.
Осенью 2017 года звезду «Карточного домика» обвинили в домогательствах и изнасилованиях не менее 15 человек, в том числе девять коллег по «Карточному домику» и актер Энтони Рэпп, которому на момент случившегося было 14 лет.