Брат Кевина Спейси сравнил актера с отцом-растлителем

Домогательства голливудского актера Кевина Спейси напоминают действия его отца Томаса Джоффри Фоулера. Об этом заявил брат артиста Рэндалл Фоулер, передает TMZ.

«Я точно знаю, кто такой Кевин Спейси. Он — мой отец, то же существо», — сказал он.

Мужчина поведал, что сам подвергался домогательствам со стороны отца, однако ему, в отличие от Спейси, это не нравилось. Фоулер подчеркнул, что у него сохранились фотографии, якобы подтверждающие его слова: «У меня есть снимки, на которых они вместе, и их выражение лица о многом говорит».

Материалы по теме Отказались возбуждать Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем

7 января Спейси предстал перед судом в Нантакете, штат Массачусетс, по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека. Он отказался признать вину.

Осенью 2017 года Спейси обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек: в их числе девять коллег по сериалу «Карточный домик» и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!