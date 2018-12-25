Пользователей сети возмутило видео обвиненного в домогательствах Кевина Спейси

Интернет-пользователей возмутило обращение актера Кевина Спейси, которое он записал от лица героя телесериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

В сети посчитали, что актер выбрал не самый подходящий момент для записи видео — в день выхода ролика стало известно, что 7 января Спейси предъявят официальные обвинения в сексуальных домогательствах. Актеры, режиссеры, музыканты и пользователи соцсетей назвали видео жутковатым и посчитали, что артист не чувствует вины.

Актер, режиссер, продюсер и сценарист Джон Фавро: «Кевин Спейси теперь пользуется услугами адвокатов Дональда Трампа?»

Комик Макс Сильвестри: «Адвокат Кевина Спейси: "Что ж, время сделать глоток горячего кофе и проверить Twitter"».

— Open Mike Eagle (@Mike_Eagle) 25 декабря 2018, 00:59

Комик и хип-хоп-исполнитель Open Mike Eagle: «Не могу прийти в себя после видео Кевина Спейси. Кажется, мы стали свидетелями главного психопата всех времен на пике обострения».

Писатель и комик Майк Друкер: «Каково доказательство невиновности Кевина Спейси? Не знаю, может, рождественское кулинарное видео с плохим светом, где он в роли персонажа из сериала, из которого был уволен».

«Честно говоря, это видео Кевина Спейси было бы менее жутким, если бы он просто угрожающе размахивал ножом перед камерой в течение трех минут и снова и снова говорил: "Если закричишь, я тебя порежу"».

«Кевин Спейси настолько сбит с толку в Голливуде, что он действительно думает, что, если нам нравится его злобный персонаж в телешоу, нам он понравится и в роли злодея в реальной жизни. Не могу представить, чтобы человек был настолько потерян».

Кевин Спейси опубликовал обращение 25 декабря. «Они пытались нас разлучить, но то, что есть между нами, слишком прочное», — сказал актер в ролике, добавив, что зрители хотят его возвращения.

Осенью 2017 года Спейси обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек: в их числе девять коллег по «Карточному домику» и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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