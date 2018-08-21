Новый фильм Спейси стал самым провальным в карьере актера

Фильм «Клуб миллиардеров» (Billionaire Boys Club) с участием Кевина Спейси за первый уикенд американского проката собрал всего лишь 618 долларов, сообщает Vice.

Картина Джеймса Кокса вышла в США в одиннадцати кинотеатрах. При средней цене билета 8-9 долларов получается, что сеансы фильма посетили около 66 человек. Это самый большой кассовый провал в карьере Спейси.

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«Клуб миллиардеров» — первый фильм со Спейси в кадре после скандала с обвинениями артиста в сексуальных домогательствах. Ранее он был выведен из актерского состава сериала «Карточный домик», а его сцены в драме «Все деньги мира» Ридли Скотта были пересняты с Кристофером Пламмером в роли, ранее отведенной Спейси.

Для сравнения «Малыш на драйве» — последний фильм Спейси до скандала — в первый уикенд заработал 5,7 миллиона долларов. В нем, как и в «Клубе миллиардеров», главную роль сыграл Энсел Элгорт.

«Клуб миллиардеров» основан на реальных событиях и рассказывает о преступлениях группы молодых бизнесменов из Калифорнии 1980-х. Он вышел в российский прокат 19 июля и собрал 793 тысячи долларов.

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