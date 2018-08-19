Американцы обрекли Спейси на грандиозный карьерный провал

Фильм «Клуб миллиардеров» с участием обвиняемого в сексуальных домогательствах Кевина Спейси собрал в день премьеры в США 126 долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, лента демонстрировалась в ограниченном прокате на десяти экранах. Учитывая стоимость билетов, каждый сеанс посетили менее двух человек. Таким образом, менее двадцати человек увидели фильм в первый день. По прогнозам THR, «Клуб миллиардеров» не соберет за первый уикенд проката тысячи долларов и станет самым провальным фильмом в карьере Кевина Спейси.

В России картина вышла в прокат 19 июля и собрала, по данным сайта «Бюллетень кинопрокатчика», более 50 миллионов рублей. Фильм с участием Кевина Спейси посетили более 170 тысяч зрителей.

В конце июня стало известно, что компания-прокатчик приняла решение выпустить фильм «Клуб миллиардеров» несмотря на бойкот актера голливудской киноиндустрией. Дистрибьютор заявил, что хочет позволить аудитории увидеть конечный продукт, над которым трудились и другие актеры.

4 июля в британскую полицию поступили три новых обвинения в сексуальных домогательствах в адрес голливудского актера Кевина Спейси. В марте появился тизер заключительного сезона сериала «Карточный домик» без участия Спейси.

В конце октября 2017 года Кевин Спейси стал фигурантом скандала, связанного с домогательствами и изнасилованиями в киноиндустрии Голливуда. Звезду обвинили по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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