Вышел тизер «Карточного домика» без Кевина Спейси

В сети появился тизер заключительного сезона сериала «Карточный домик». В нем не будет сниматься актер Кевин Спейси, обвиненный в сексуальных домогательствах. Главную роль сыграет Робин Райт.

Ранее, в декабре 2017 года, представители сервиса Netflix сообщали, что съемки нового сезона «Карточного домика» стартуют в начале 2018 года. В нем будет восемь эпизодов. Персонаж Спейси — президент США Фрэнк Андервуд — умирает.

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В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.

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