Звезда «Секса в большом городе» хотела покинуть сериал из-за домогательств

Американская актриса Сара Джессика Паркер столкнулась с домогательствами во время съемок сериала «Секс в большом городе». Об этом она рассказала в эфире передачи для радио Fresh Air, запись которой опубликована на сайте NPR.

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу призналась, что работала с «большой знаменитостью». Она пояснила, что, хоть и считалась одной из главных звезд шоу, не чувствовала себя достаточно сильной, чтобы дать отпор мужчине, позволяющему себе неподобающее поведение. При этом она понимала, что имеет полное право сказать ему, что он ведет себя неправильно.

По словам Паркер, решить проблему помог ее агент. «Я пошла к своему агенту, потому что я была не в состоянии передать, как неудобно мне от этой ситуации, как это неподобающе. Все изменилось в течение нескольких часов. Он сказал команде: "Если это продолжится, я куплю ей билет в один конец, и она не вернется"», — вспомнила артистка.

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Отвечая на вопрос о движении против домогательств #MeToo, актриса сказала, что примерно шесть-восемь месяцев назад начала осознавать, что сталкивалась с бесчисленным количеством случаев плохого поведения мужчин. Она добавила, что все равно продолжала работать и старалась выбросить эти мысли из головы.

В марте актриса, сценаристка и бывший кандидат на пост президента США Розанна Барр раскритиковала движение #MeToo. Она заявила, что известные женщины, которые «оказывались в гостиничных номерах мужчин в три часа ночи, а затем выступали с обвинениями против них, делают вид, что не пытались обменять свои сексуальные услуги на деньги». По ее мнению, они не оказывали сопротивления, потому что они «не кто иные, как шлюхи».

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