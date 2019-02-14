Продвигавшую юных певиц рок-звезду обвинили в домогательствах к 14-летней

Несколько женщин обвинили американского рок-исполнителя Дэвида Райана Адамса в сексуальных домогательствах, пишет The New York Times.

Адамс известен тем, что поддерживал начинающих женщин-музыкантов. Он предлагал им помощь в развитии карьеры, а затем домогался их. Семь женщин заявили об оскорбительном поведении артиста, в том числе его бывшая жена актриса Мэнди Мур.

Одна из девушек также рассказала, что певец вступал с ней в переписку сексуального характера, когда ей было 14 лет. Она утверждает, что он разделся перед ней во время видеозвонка по Skype. В одном из сообщений мужчина написал: «Если кто-нибудь узнает о том, как мы общаемся, у меня будут проблемы».

По словам других женщин, в случае если они не отвечали на домогательства Адамса, он прекращал их поддерживать и начинал мстить.

Адвокат музыканта Эндрю Бреттлер заявил, что его подзащитный отвергает все обвинения, и указал, что у певца не было достаточно влияния, чтобы устроить или сломать чью-либо музыкальную карьеру.

Адамс получил известность благодаря песне New York, New York из его второго альбома Gold. Она принесла ему «Грэмми» в номинации «Лучший рок-исполнитель мужчина». Клип на эту композицию был записан на фоне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке за четыре дня до теракта 11 сентября в 2001 году.

Ранее актер Кевин Спейси предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека. Голливудская звезда не произнесла ни слова, но адвокаты от его имени заявили, что он не признает вину.

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