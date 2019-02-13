Унижение казашек в рекламе шоу Запашного вызвало скандал

Дрессировщик и народный артист России Мстислав Запашный оказался в центре скандала из-за поста в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщает портал nur.kz в среду, 13 февраля.

В опубликованном посте артист выразил благодарность «за крутой вайн» казахстанским видеоблогерам из команды Yuframe, которые сняли юмористический рекламный ролик о гастролях шоу Запашного в Казахстане.

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«Ждем 15 число видео отчет где будет полный зал и все стадо которое поливают на грязью все эти лицемеры которые ходят в шубах и кушают бешпармак с конины замолкли!!!» — также было указано в записи (орфография и пунктуация сохранены).

Позже публикация была удалена, а в аккаунте Запашного появилось сообщение о взломе. Дрессировщик также записал видеообращение, в котором отметил, что его сотрудники не могли опубликовать пост с неуважительными высказываниями о казахстанцах. «Мы уважаем народ Казахстана, мы его любим», — сказал он, добавив, что находится в шоке от произошедшего.

Видеоролик за авторством блогеров Yuframe, на который ссылался автор удаленного поста, также спровоцировал скандал — в нем двух девушек в образе тигриц сравнили с животными и подвергли дрессировке. Кроме того, авторы ролика выложили в Instagram Stories клип для поддержки рекламы с похожим содержанием — в нем дрессировщик криком и взмахом плетки заставляет девушек продвигать новое видео. Оба ролика в настоящее время отсутствуют в аккаунтах Yuframe в соцсетях, однако были слиты на YouTube и в Twitter.

Портал TJournal опубликовал скрин Instagram-аккаунта Yuframe, в котором блогеры разыгрывали 100 билетов на шоу при участии Запашного «Великий Русский Цирк». На момент написания заметки этот пост также отсутствовал на странице Yuframe в Instagram. Отмечается, что интернет-пользователи призвали бойкотировать цирковое выступление и раскритиковали творчество видеоблогеров.

Эдгард Запашный, брат Мстислава, прокомментировал nur.kz ситуацию, назвав произошедшее провокацией, и намекнул на то, что в этом могут быть замешаны зоозащитники.

Шоу «Великий Русский Цирк» Мстислава Запашного пройдет в Алма-Ате с 15 по 25 февраля.

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