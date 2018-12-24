Запашный пожалел о разведенной вокруг него грязи

Народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что представители миллиардера Михаила Гуцериева не связывались с ним после конфликта дрессировщика с канадским цирком Cirque du Solei. Слова Запашного передает РИА Новости в понедельник, 24 декабря.

«На сегодняшний день я не понимаю позиции этого человека. Я уже не раз высказался о том, что готов с ним встречаться лично и на любой информационной площадке. Контакта у нас до сих пор никакого не произошло. Никто не позвонил мне ни напрямую, ни через моих помощников. Мне приходится только сожалеть об этой грязи, которую вокруг меня развели», — подчеркнул Запашный.

Материалы по теме «У меня в руках было больное, обдолбанное животное» Почему Запашный на самом деле нажаловался Путину на цирк без зверей

Дрессировщик добавил, что считает свои действия правильными.

В середине декабря Запашный заявил президенту России Владимиру Путину, что группа «Сафмар» Гуцериева создает в Сколково стационарную площадку для Cirque du Soleil. Глава государства отметил, что для зарубежных проектов «распахивать ворота так уж не стоит».

Гуцериев позже объяснил, что строительство площадки не связано с иностранным цирком, а канадцы планируют арендовать новый зал наряду с другими организациями. Бизнесмен пообещал подать на Запашного в суд из-за жалобы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!