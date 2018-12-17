Запашного обозвали хамом и вруном из-за жалобы на Cirque du Soleil

Глава совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев назвал руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного хамом и пообещал подать на него в суд из-за жалобы на открытие площадки для выступлений канадского Cirque du Soleil в России. Об этом он рассказал «Коммерсантъ FM».

Гуцериев пояснил, что строительство концертного зала никак не связано с Cirque du Soleil. Компания возводит площадку для выступлений различных артистов и коллективов, переговоры об аренде помещения ведутся в том числе с канадским цирком, а также с организатором турниров по смешанным единоборствам UFC.

Бизнесмен считает, что Запашный боится конкуренции и не хочет, чтобы проект приезжали на гастроли в Россию. Также он подчеркнул, что не получал личных обращений от дрессировщика за поддержкой российского цирка.

«Когда я увидел, что он на уровне президента <...> нагло, бессовестно врет, — я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это все работает. А на него я подам в суд, заставлю извиниться, именно за клевету», — сказал Гуцериев.

Ранее 17 декабря заявление Запашного прокомментировали представители Cirque du Soleil. Они предложили ему проверить факты и подтвердили, что в новом зале будет выступать не только канадский цирк, но и другие артисты.

15 декабря Запашный рассказал президенту России Владимиру Путину, что в Сколково будет открыта стационарная площадка для выступлений Cirque du Soleil. Глава Большого московского цирка назвал это «неприемлемым и неправильным». Президент согласился с такой позицией, отметив, что не стоит давать зарубежному учреждению преимущества перед российским цирком.

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