Путин пообещал поразбираться с Cirque du Soleil в Сколково

Владимир Путин пообещал разобраться с открытием в Сколково новой площадки канадского цирка Cirque du Soleil. Об этом он заявил на Совете по культуре и искусству при президенте России, передает «Интерфакс».

Выступая на заседании совета, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный обратил внимание президента на то, что в 2019-м году в Сколково будет открыта стационарная площадка Cirque du Soleil. По мнению артиста, это «неприемлемо», поскольку негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе. При этом, по его словам, «никто не мешает приезжать к нам с гастролями, но в Монреале вряд ли дали бы возможность открыть филиал российского цирка или театра».

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«Распахивать ворота так уж не стоит, не знаю, конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорее всего, на вашей стороне, посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве, на нашей базе — это совсем другая история, моя позиция очень близка к вашей. С этим отдельно поразбираемся», — сказал Путин.

В январе 2017 года Общественный совет при Министерстве культуры России предложил законодательно ограничить деятельность иностранных цирков в стране. «Почему мы защищаем огурцы и помидоры, а культуру не защищаем? Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», — отметил председатель совета Павел Пожигайло.

Cirque du Soleil («Цирк Солнца») — канадская компания, основанная в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа. Специализируется на сфере развлечений. Она насчитывает около четырех тысяч человек, что позволяет труппам давать представления одновременно в нескольких странах. Зрители могут увидеть яркие акробатические шоу, представляющие собой смесь циркового и уличного искусства.

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