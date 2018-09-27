Запашный описал угрюмую реальность защитивших избитую тигрицу «зоошизоидов»

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный опубликовал в Instagram серию постов, в которых прокомментировал случай в магнитогорском цирке, когда в результате ЧП дрессировщик Артур Багдасаров тыкал палкой и тащил за хвост потерявшую сознание тигрицу во время представления. Он описал угрюмую реальность, в которой россиян благодаря этому скандалу хотят заставить жить «зоошизоиды-радикалы».

«Одна зоошизанутая взяла и опубликовала пост, вырезала из трехминутного видео одну минуту для инстаграма, как Артур тащит за хвост и палкой пару раз тыкнул в тигрицу. И подписала комментарии: "Жестокое обращение, нелюди"», — объяснил Запашный. По его словам, в комментариях к посту девушки он предложил ей заткнуться.

«Девочка воспользовалась этим, хайпанула, так сказать», — предположил дрессировщик. Он объяснил, что агрессивное поведение Багдасарова во время представления было связано с его опасением, что на тигрицу могут напасть другие звери: «Он ее утаскивал, чтобы ее не загрызли».

Запашный признал, что мог вспылить в комментариях. Однако, по его словам, если не отвечать зоорадикалам, то они скоро установят в стране свои порядки. «Я защищал не то что бы коллегу, я защищал правду. Потому что нельзя пользоваться случаем, чтобы решать собственные проблемы. А проблемы зоошизанутых людей — закрывать цирки, закрывать зоопарки, потом перебраться на домашних животных. Это все будет, они вот так хотят, они по-другому не живут», — отметил дрессировщик.

По словам директора Большого московского цирка, «зоошизанутым» за их деятельность «платят всякие европейские и проамериканские организации». В следующем посте Запашный подчеркнул, что речь идет не об официальных зоозащитных организациях. «Мы все уважаем ЗООЗАЩИТНИКОВ, но с ЩИЗАНУТЫМИ ЗООРАДИКАЛАМИ НАМ НЕ ПО ПУТИ», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Инцидент в магнитогорском цирке произошел 23 сентября. Тигрица выполнила прыжки через горящие кольца, после чего, сидя на бортике арены, забилась в конвульсиях и потеряла сознание. Тигрицу облили водой, после чего Багдасаров оттащил ее за хвост к входу на арену. Затем животное пришло в сознание. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

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