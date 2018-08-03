Эдгарда Запашного чуть не порвали тигры

zapashny.ru / Instagram

Дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный опубликовал в Instagram видео, на котором оказывается в опасной близости от когтей тигрицы. По словам артиста, он был уверен, что животное заденет его.

«А меня сегодня чуть не порвали», — поделился Запашный. Он рассказал, что тигрица Жанна «в излюбленной манере продрифтовала ему в ноги», а в этот момент за его спиной оказался тигр Курт. Ассистент дрессировщика крикнул ему об этом, и Запашный отвлекся, не заметив, что тигрица оказалась слишком близко от него. Отпрыгнуть назад он не мог, потому что натолкнулся бы на Курта, который «ему такого не простил бы».

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«Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе: вот и все! Так как был уверен, что сейчас она меня порвет!!!» — добавил Запашный.

31 июля стало известно о госпитализации Аскольда Запашного — артист, по словам его матери Татьяны, упал с водных лыж и нахлебался воды. За день до этого Аскольд выстрелил холостым патроном в тигра во время выступления в Большом московском цирке. Зверь сцепился со львом на арене, и помощники Запашного не могли их разнять.

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