Сорвавшийся с высоты акробат цирка Запашного умер

Воздушный акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, который попал в реанимацию после падения из-за оборвавшегося троса на выступлении в городе Элиста, скончался. Об этом сообщается на странице цирка во «ВКонтакте» в понедельник, 19 марта.

Представители заведения заявили, что у артиста остановилось сердце. Мартынова собирались перевезти из больницы Элисты в медучреждение в Ростове-на-Дону. Причины смерти пока не раскрываются.

Накануне сообщалось, что артист Cirque du Soleil сорвался с высоты и разбился насмерть. В тот же день гимнаст цирка «Шапито» в Уфе попал в больницу после падения во время выступления.

Инцидент с Мартыновым произошел 25 февраля. Падение акробата засняли на видео. Артист упал с высоты и получил травму, ударившись о манеж головой. Как сообщал ТАСС, мужчина находился в коме, из которой вышел 16 марта. Отмечалось, что его состояние улучшилось.