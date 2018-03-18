В цирке «Шапито» разбился гимнаст

В Уфе в цирке «Шапито» во время выступления упал гимнаст. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщается на сайте Управления гражданской защиты Уфы.

«Сегодня около 15:30 в ИДЦ города Уфы поступила информация о том, что в цирке "Шапито", расположенном по адресу: улица Маршала Жукова, 30, во время выступления упал гимнаст», — говорится в сообщении.

23-летний мужчина госпитализирован с различными травмами в одну из городских клинических больниц. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

В феврале сообщалось, что воздушный акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов пострадал во время выступления в Элисте. Он попал в реанимацию из-за оборвавшегося троса.

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