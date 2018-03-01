Падение циркового акробата с трапеции сняли на видео

Видео: Daily Mail

В бразильском городе Андрадина, штат Сан-Паулу, цирковой акробат упал с трапеции во время выступления. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист, одетый в костюм Человека-паука, потерял равновесие, когда раскачивался на трапеции. Высота, с которой он упал, составляла около 4,5 метра. Зрители, смотревшие представление, сняли падение с нескольких ракурсов.

По информации Globo.com, акробат не получил серьезных травм. После инцидента его доставили в больницу, где ему дали лекарства и отпустили. Он уже вернулся к работе.

В феврале сообщалось, что воздушный акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов пострадал во время выступления в Элисте. При исполнении трюка у него оборвался трос, после чего он упал и ударился о манеж головой.

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