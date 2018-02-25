Акробат цирка Запашного попал в реанимацию из-за оборвавшегося троса

Воздушный акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов пострадал во время выступления в Элисте. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал администратор цирка Сергей Белинский.

«Антон находится в реанимации в тяжелом состоянии. На финальном трюке у него оборвался трос, после чего Антон получил травму, ударившись о манеж головой. Какие-то выводы говорить не могу, ждем нейрохирурга, он сейчас едет в Калмыкию», — пояснил он.

На официальной странице цирка в соцсети ВКонтакте указано, что врачи оценили состояние артиста как стабильное, рядом с ним постоянно находятся его жена и его брат.

Спустя несколько часов пользователь Андрей Санджарыков разместил на YouTube видео с моментом падения.

В сентябре 2017 года в Москве после выступления на международном фестивале в цирке на проспекте Вернадского умер гимнаст из Северной Кореи О Юн Хек. Он получил травму шейного отдела позвоночника во время исполнения трюка «шесть сальто-мортале».

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