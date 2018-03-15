Кандидат в президенты с воплем «мразь!» бросился на Шевченко во время дебатов

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Кандидат на пост президента России Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России» во время программы «Дебаты с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» (эфир транслировался на Дальний Восток) попытался напасть на политолога Максима Шевченко, выступающего доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Фрагмент со стычкой появился на YouTube.

Конфликт начался с того, что Сурайкин привел на эфир Лидию Филькину, представив ее своим доверенным лицом и бывшей работницей «Совхоза имени Ленина», директором которого является Грудинин. Сурайкин заметил ее у «Мосфильма», где женщина участвовала в одиночном пикете против Грудинина, и позвал с улицы в студию. Филькину не пускала охрана, из-за чего Сурайкин опоздал на эфир.

По задумке представителя «Коммунистов России», Филькина должна была выступить в отведенные ему четыре минуты. Грудинин при этом покинул дебаты, его заменил Шевченко. «Во что вы выборы превращаете? Как могут два человека выступать? Давайте сюда еще толпу доверенных лиц позовем. Давайте превратим выборы совсем в цирк!» — возмутился Шевченко.

Между Сурайкиным и Шевченко завязалась словесная перепалка. Соловьев попросил на время выступления женщины удалиться из студии. Уходя, тот назвал Шевченко «наемным пропагандоном», а тот окрестил оппонента «бандеровским провокатором». Сурайкин пришел в бешенство и со словами «я тебе челюсть, сука, сломаю, наемная мразь!» набросился на Шевченко. Его остановили Борис Титов и охрана. После инцидента женщине дали слово.

14 марта участники теледебатов довели до слез кандидатку в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак. Она заплакала и вышла из студии после того, как оппоненты постоянно ее перебивали и не давали высказаться, а ведущий Владимир Соловьев не пытался их остановить.

В конце февраля в ходе дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Собчак «отвратительной сукой», после чего кандидатка плеснула ему в лицо водой из стакана.

В начале марта акционеры «Совхоза имени Ленина» выиграли суд у Грудинина. Сделку 10-летней давности по передаче двух участков земли совхоза общей стоимостью более 1 миллиарда рублей в пользу аффилированной с Грудининым компанией признали недействительной.

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