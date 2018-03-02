Акционеры совхоза имени Ленина выиграли суд у Грудинина

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину и признал недействительной сделку 10-летней давности, передает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о событиях 2008 года, когда совхоз внес в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» два земельных участка общей стоимостью более 1 миллиарда рублей.

Бывшие работники совхоза — семья Маркиных, владеющая акциями в размере 0,45 процента, считают, что эта сделка грубо нарушила их права и лишила возможности получать дивиденды.

Материалы по теме Земля и доля Подмосковные крестьяне бьются с Грудининым за свои гектары

Представитель истцов Владимир Бояринов заявил, что сделка была совершена с заинтересованностью, так как директор совхоза Грудинин был одним из учредителей «ТТ Девелопмент». По его словам , Маркины узнали об этой сделке только в январе этого года из СМИ, что и послужило поводом для обращения в суд.

«Если решение суда вступит в законную силу, к оспоренным сделкам будут применены общие последствия их недействительности, предусмотренные законом. То есть каждая сторона обязана возвратить другой стороне полученное по сделке имущество», — сказал журналистам Бояринов.

Представители совхоза заявили о намерении обжаловать решение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!